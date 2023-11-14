

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات على التضامن 79-68 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن منافسات الدور التمهيدي للدوري العام في نسخته الـ 61، ليرفع الأحمر رصيده إلى 7 نقاط، فيما مني «العنيد» بخسارته الـ 4 تواليا، ويصل رصيده إلى 4 نقاط فقط. وفي مواجهة ثانية، تغلب العربي على اليرموك 97-88، في مواجهة تسيدها الأخضر في أغلب فتراتها، باستثناء الربع الأول الذي انتهى بتقدم «أبناء مشرف» 18-17، حيث انتهى النصف الأول من المباراة بتقدم الأخضر بفارق 13 نقطة (51-38)، وحافظ على تقدمه في الربع الثالث (75-61)، ليحصد الأخضر فوزه الأول في الدوري، رافعا رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، فيما وصل رصيد الخاسر إلى 3 نقاط، من ثلاث خسائر متتالية.