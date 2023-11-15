استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» توماس كوريان والوفد المرافق له من الشركة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



هذا، وتم تقديم شرح لسموه عن خدمات التحول الرقمي التي تسعى الشركة لتقديمها في الكويت، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ومساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.