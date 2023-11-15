أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 2.3 مليون دينار، ما يعادل 1.3 فلس لكل سهم، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 6.2 ملايين دينار، ما يعادل 3.5 فلوس لكل سهم، في الفترة المقارنة من 2022.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية 3.1 ملايين دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ما يعادل انخفاضا بنسبة 31.7% مقارنة بنفس الفترة من 2022، وبلغ إجمالي الأصول 572 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023.



وقد سجلت الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 صافي خسارة قدرها 1.5 مليون دينار، ما يعادل 0.83 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية بلغت 9.8 ملايين دينار.



وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان: «إن أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2023 ترجع إلى التقدم المستمر في تسليم الوحدات ضمن مشروع جراند هايتس التابع للشركة في مصر، إضافة إلى زيادة أرباح الحصص من نتائج أعمال شركتنا الزميلة أجيليتي».



وأضاف سلطان: «نحن نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة كل التحديات، وإدارة المخاطر بفعالية، والتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا».



وتابع: «في نهاية الربع الثالث من عام 2023، أصبح لدينا أكثر من 130 وحدة تجارية عاملة في ريم مول، ونحن متفائلون تجاه أداء المول في المستقبل، نظرا للتأثير الإيجابي المتوقع لبيئة الأعمال المزدهرة في أبوظبي».



وقال سلطان: «لقد انضمت جزيرة الريم مؤخرا إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كمنطقة حرة، ما يوفر مجموعة من المزايا لريم مول وأنشطته ومستأجريه، أهمها أنه يوفر بيئة صديقة للأعمال، مع أنظمة وإجراءات مبسطة، ما يسهل عمليات ريم مول بشكل عام، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين سوق أبوظبي العالمي وجزيرة الريم إلى خلق قيمة مهمة للجزيرة، وإلى تعزيز بيئة الأعمال المواتية لتوفير فرص كبيرة للنمو».



وأضاف: «سوف يضفي ذلك العديد من المزايا على الشركات في جزيرة الريم، بما فيها الاعتراف العالمي، تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، معدلات ضرائب تنافسية، دعم الابتكار، آلية فعالة ومعترف بها دوليا لفض النزاعات، الوصول إلى مركز خدمات مالية كبير يضم مؤسسات وفرصا استثمارية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التواصل ضمن النظام البيئي لسوق أبوظبي العالمي».