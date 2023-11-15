أعلنت +OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة، عن تعاونها مع غوغل لدمج نموذج Vertex AI من غوغل كلاود لتحسين البحث والتوصيات، وهو نموذج لغوي كبير من الجيل الجديد يقوم على أبحاث غوغل في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.



وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الأسبوع الماضي ضمن فعاليات قمة غوغل للإعلام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج نموذج Vertex AI من غوغل كلاود لتحسين البحث والتوصيات في منصة بث ترفيهية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN جو كوكباني: «تؤكد +OSN التزامها بتقديم أحدث تجارب المشاهدة في قطاع الترفيه المتطور باستمرار. وتشكل شراكتنا مع غوغل لتوفير نموذج Vertex AI من غوغل كلاود خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ونسعى من خلال هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى إعادة ابتكار أسلوب تفاعل المستخدم مع منصتنا، ما يجعلها أكثر جاذبية وديناميكية».



بدوره، قال مدير غوغل كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق خليل: «يسرنا مواصلة شراكتنا مع +OSN لتقديم أحدث الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذه المنصة الرائدة. ويسهم نموذج Vertex AI من غوغل كلاود بشكل كبير في الارتقاء بتجربة المشاهدين من خلال تحسين عمليات البحث والتوصيات، مما يتيح لهم استكشاف المحتوى بطريقة مخصصة وتفاعلية. وتمثل تقنية الذكاء الاصطناعي عاملا قويا يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة على منصة +OSN. ونركز في غوغل كلاود على توفير طرق سهلة وقابلة للتطوير تتيح للشركات الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعني زيادة الوصول إلى أحدث النماذج الأساسية من غوغل والتي تم اختبارها بشكل دقيق ضمن أنظمتنا الخاصة».