قام الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود توماس كوريان، بزيارة هي الأولى له إلى الكويت، وذلك في أعقاب إعلان الشركة عن دخولها في تحالف استراتيجي مع حكومة الكويت، لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. والتقى كوريان بشخصيات رفيعة المستوى وقادة شركات كويتية بارزة. وأكد خلال اللقاءات التي أجراها التزام غوغل كلاود بدعم الشركات في الكويت وقيادة الابتكار في المنطقة.



هذا، وتضمنت الزيارة إلى الكويت محادثات متعمقة خلال فعالية «Gen AI Tech Talks»، التي حضرها توماس كوريان في جامعة الكويت بإدارة شيماء التركيت، مديرة غوغل كلاود في الكويت. وحضر هذه الجلسة رواد أعمال بارزون في مجال التكنولوجيا وممثلو شركات ناشئة وطلاب مهتمون بالتحول الرقمي، حيث وفرت لهم رؤى ثاقبة حول أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل كلاود واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.



وفي تعليق له، قال توماس كوريان: «نشهد من حولنا كيف تحدث الحوسبة السحابية تغييرا جذريا في طريقة عمل العديد من الشركات، الأمر الذي يدفع نحو حقبة جديدة من الابتكار التي يمكن أن تؤثر في جميع مجالات نشاط أي مؤسسة.



وفي هذا السياق يمكن للشركات في الكويت إطلاق رؤى جديدة تساهم في تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات الرائدة لشركة غوغل كلاود، بدءا من الذكاء الاصطناعي التوليدي ووصولا إلى الحلول الأمنية».