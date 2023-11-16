أسامة أبو السعود



ضمن الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالخزف العربي المعاصر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سيتم افتتاح معرض الخزف العربي المعاصر برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس الساعة 7 مساء في قاعتي الفنون وأحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني د.محمد الجسار، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، ورئيس الأكاديمية الدولية للخزف في سويسرا توربارجون كافاسبو.



ويصاحب معرض الخزف الذي يشارك فيه عدد كبير من الخزافين من الكويت والخليج والوطن العربي لعرض أعمالهم الفنية، حفل توقيع كتاب «الخزف العربي المعاصر»، للفنان الأردني يعقوب العتوم، وعرض فيديو لما تم إنجازه خلال استضافة الخزافين الخليجيين والعرب، إلى جانب مشاركة بيت الخزف الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت ديمة القريني من إدارة الفنون التشكيلية: «تبلورت فكرة هذا الملتقى الفني قبل ثلاث سنوات، والذي يعد التجمع الأول من نوعه في الوطن العربي للخزافين، وسنستضيف خلاله 26 فنانا خليجيا وعربيا، ما يسهم في تبادل الخبرات والثقافات، والاستفادة من التجارب والأساليب التي يبتدعها للخزافين من أصحاب الخبرة في فن الخزف، وكذلك جيل الشباب لعرض أفكارهم الجديدة».



وأضافت: «أقيمت عدة فعاليات للضيوف المشاركين، وهي ورشة الزجاج في بيت العثمان، وورشة حريق الراكو في بيت الخزف (الراكو هي تقنية يابانية في حرق القطعة الخزفية)، وزيارة لمتحف طارق السيد رجب للخط الإسلامي، وورشة الطباعة على الطين، قدمها الخزاف د. ماهر عراقيب».



وذكرت القريني أن هناك محاضرة خاصة لرئيس الأكاديمية الدولية للخزف البروفيسور السويسري توربارجون كافاسبو، للحديث عن سياسة الأكاديمية ورعايتها الخزافين، وما تقدمه من أنشطة وفعاليات وطريقة انتساب الأعضاء.