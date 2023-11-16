عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 254 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/2/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 16 و19 نوفمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 منه وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22 منه.



وطالبت «السكنية» المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم بالحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



الأسماء على موقع «الأنباء» الإلكتروني



www.alanba.com.kw