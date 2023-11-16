أحمد خميس



أوقف رجال المباحث الجنائية نشاط وافدة في العقد الخامس من عمرها تدعي علم الغيب وتقوم بأعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية من خلال استقبال زبائنها في شقتها في منطقة سلوى.



ووفق مصدر أمني أفاد «الأنباء» بأن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بوجود امرأة في العقد الخامس من عمرها تقوم بأعمال السحر والشعوذة وتدعي علم الغيب وتستقبل زبائنها الذين غالبا ما يكونون من الفتيات في شقتها بمنطقة سلوى. وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم رصد شقة المتهمة وإصدار إذن قانوني لمداهمتها، حيث ألقي القبض عليها والعثور معها على أدوات سحر وشعوذة وطلاسم تستخدم في أعمال السحر.



وخلال التحقيق معها اعترفت بأنها تباشر أعمال السحر والشعوذة منذ عدة سنوات وأنها تجني مبالغ طائلة من عملها، بالإضافة الى جلبها أدوات السحر والشعوذة من إحدى دول الجوار، بالإضافة الى ان أغلب زبائنها من الفتيات. وعليه تمت إحالتها والمضبوطات إلى الجهة المختصة.