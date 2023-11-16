تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، تنطلـق البطولــة الآسيويــة الـ 26 للأندية أبطال الدوري والتي يستضيفها نادي القادسية غدا حتى 27 الجاري على مجمع صالات المغفور له الشيخ سعد العبدالله الرياضي بمنطقة صباح السالم.



وكانت الفرق المشاركة في البطولة، قد بدأت بالتوافد إلى البلاد، حيث كان الشباب اللبناني أول الواصلين أمس الاول، كما وصل امس الشارقة الاماراتي والعربي القطري والجيش العراقي والخليج السعودي، على أن تصل بقية الفرق اليوم. ويشارك في آسيوية اليد للأندية 12 ناديا وزعت على مجموعتين، الأولى ضمت أندية النجمة البحريني (حامل اللقب) والكويت الكويتي والغرافة القطري والخليج السعودي والصلاح الفلسطيني والنسر الذهبي الهندي، فيما ضمت الثانية أندية القادسية (المستضيف) وساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي.