أعلن مدير عام «زكاة الفحيحيل» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع في اليمن خلال العام الحالي بلغ عدد المستفيدين منها 58 ألف شخص.



وأوضح الدبوس أن المشاريع تنوعت بين بناء القرى السكنية، ومساعدة الأسر المحتاجة، وعلاج المرضى، وحفر الآبار، وبناء دور الأيتام وغيرها من المشاريع الأخرى، مبينا أن «زكاة الفحيحيل» قامت ببناء 6 قرى سكنية، ودورين أيتام يستفيد منهما 120 يتيما بشكل دائم. وأضاف: قمنا بحفر 10 آبار، وبناء مدرستين يستفيد منهما 300 طالب، ومساعدات لـ373 أسرة متعففة، وكفالة 98 أسرة. وفيما يتعلق بالمشاريع الموسمية التي تم تنفيذها باليمن، قال: قمنا بتوزيع 1034 سلة رمضانية، و414 أضحية، و272 كسوة وعيدية للأطفال الأيتام والفقراء، مؤكدا الاهتمام بتوفير مشاريع إنتاجية للأسر المحتاجة حيث تم توفير الدواجن، والأغنام ومكائن الخياطة



لـ 225 أسرة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتدريب والتأهيل.