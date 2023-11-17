عبدالعزيز الفضليشددت وزارة التربية على إداراتها المدرسية بضرورة القيام بمهامها وتوزيع الاختصاصات وفقا للنظم المعمول بها في الوزارة. وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف د. سلمان اللافي في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه بناء على قرار تشكيل لجنة تحقيق بشأن حالة فقدان طالب من مدرسة الرجاء المتوسط الثانوية للبنين بإدارة مدارس التربية الخاصة وتنفيذا للتوصيات الختامية للجنة المشار لها، برجاء ضرورة اتخاذ اللازم بشأن التالي: التأكيد على المهام الوظيفية لكل من مدير المدرسة والمدراء المساعدين ومشرفي الأجنحة ومعلمي الفصول، وأن توزع نشرة على كل المدارس بالمهام الوظيفية وتوزيع الاختصاصات وفقا للوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية. كما شدد على «ضرورة عقد الاجتماعات الدورية من قبل جميع المسئولين في كل المدارس مع الطاقم الإداري والفني والتأكيد على دور كل منهم في متابعة شئونه وإثبات ذلك في محاضر مكتوبة، آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال».