عبدالعزيز الفضلي



مع استمرار الأجواء المناخية غير المستقرة، وتحسبا للحالة الجوية المتوقعة من هطول الأمطار وفقا للتقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، قامت وزارة التربية بتحويل الدراسة لتكون عن بعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد للمتعلمين، مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس أمس. ومضت الحصص في ساعات اليوم الدراسي بهدوء وانسيابية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وانتظم الطلبة والطالبات في الحصص الدراسية عن بعد، حيث قام المعلمون بشرح المواد في الفصول الدراسية الافتراضية عبر برنامج «تيمز».



من جهته، ذكر المدير المساعد بمدرسة عامر بن عمر، سعيد الموسوي، أن المدارس لديها تجربة سابقة في الاستعدادات لتقديم الحصص الدراسية عن بعد خلال جائحة كورونا، ويتمتع المعلمون بالخبرة الكافية للتعامل مع تجربة التعليم عن بعد، وقد تم تكليف رؤساء الأقسام بتجهيز كلمات المرور للمعلمين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الدعم الفني لإنجاح عملية التعليم عن بعد، من خلال التواصل مع طلاب المدرسة لتفعيل كلمات المرور في برنامج «تيمز»، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد للطلاب والمعلمين.



من جانبها، أشارت مديرة ثانوية فاطمة الصرعاوي بنات، هدى العنزي الى أن إدارة المدرسة قامت بتسخير الإمكانات كافة لإتمام العملية التعليمية وإدارتها على أكمل وجه، وتم تطبيق عدد من الإجراءات التي تساهم في نجاح التعلم عن بعد مسبقا تحسبا لتحويل الدراسة عن بعد، كإعداد خطة مسبقة للتعامل مع ساعات اليوم الدراسي في التعليم عن بعد لإنجاح العملية التعليمية، كعملية التدخل السريع وتسهيل عملية دخول الطالبات لبرنامج «تيمز» وتفعيل كلمات المرور لتمكينهن من حضور الفصول الافتراضية، إلى جانب إعداد الجدول الدراسي وتوقيت الحصص الدراسية، ومتابعة أداء المعلمات خلال شرح المواد الدراسية عن بعد، فضلا عن تذليل أي صعوبات قد تواجه اليوم الدراسي الافتراضي، مثمنة جهود العاملين في الميدان التربوي.