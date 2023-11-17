أحمد مغربي



أجرت شركة نفط الكويت تغييرات تنظيمية تقضي بترقية 11 رئيس فريق في الشركة و2 كبير اختصاصي. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، ان التغييرات التنظيمية سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، والتي تضمنت الآتي:



تعيين بدر عبدالله صالح رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (الصابرية/ بحرة). تعيين عبدالله يوسف القبندي رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت). وتعيين حمد فاضل رجب رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (جنوب الكويت). وتعيين محمود غلوم الكندري رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للتصدير. وأصبح هايف خالد الحويلة رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (غرب الكويت)، كما أصبح سالم حمد السبع كبير اختصاصيين. وأصبح مشعل عبدالحميد الوادي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت). وأصبح سلطان عبكل العبكل كبير اختصاصيين. وأصبح هيثم حسن كرم رئيسا لفريق عمل العقود ااا.



وفي مديرية الاستكشاف والحفر، أصبح مشاري محمد العوضي كبير اختصاصيين، كما تم تعيين أريج أحمد الدارمي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي ا. وتعيين محمد حافظ جاسم رئيسا لفريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية. كما اصبحت هيام محمد العمار كبير اختصاصيين، وتعيين باسل زايد العتيبي رئيسا لفريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا للمكامن.