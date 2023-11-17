الهوايات البحرية كثيرة ومتنوعة وتجربة واحدة لهواية ما تكفي للتعلق بها، والمعروف عن أهل البحر انهم يفضلون التغير والتنوع بطرق صيدهم، واليوم صفحة «بحري» تلتقي عبدالعزيز الشمري صاحب الخبرة الفريدة الذي جمع بين هوايتين بحريتين هما الغوص والتشخيط فاستحق لقب (المحترف)، وقد حدثنا عن تجربته الأولى في الغوص الحر والمعدات، وأكثر الأماكن تنوعا بالصيد، وأين تتواجد أسماك الامبرجاك والهامور والسكن، وأفضل مناطق الغوص، وما هي المغاصات الخارجية التي زارها وأكثر ما يميزها، وأكثر ما يهدد حياة الغواص، ومتى يبدأ موسم التشخيط، وأهم ركائز وقواعد التشخيط، وأفضل أماكن ممارسة هواية التشخيط، وما هي السمكة الوحيدة التي يبحث عنها أصحاب الغوص والتشخيط، والنصائح والمعلومات المتنوعة عن هواية الغوص والتشخيط تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الغواص عبدالعزيز الشمري: تولعت بالغوص في عام 2014 وكانت تجربتي الأولى مع أخي وعضيدي النوخذة وليد الشمري أبو فيصل، واستفدت منه أشياء ومعلومات فريدة، ورافقته برحلة غوص مع مجموعة من أصدقائه، وخضت معهم اجمل تجربة في جزيرة كبر، وجربت الغوص الحر، والغوص بالمعدات، ومن هنا بدأ مشواري في هواية الغوص، وعشقت هذا العالم الجميل، وبعد فترة بسيطة تطور الموضوع واتجهت إلى الغوص بالمعدات وأخذت دورات من الغواص المبتدئ إلى غواص متقدم إلى غواص إنقاذ ودورات إسعافات أولية، ثم ممارسة الغوص لفترات طويلة أنا وأخي النوخذة والغواص أنور الديحاني وتطبيق ما تعلمناه في الدورات المتخصصة تطبيقا عمليا في البحر، واكتسبنا الخبرة من كثرة ممارسة الغوص وتنويع المغاصات داخل البلاد وخارجها، بعدها احترفنا صيد الأسماك في الأعماق بين الارياق والطبعانات، ووصلنا إلى أعمق نقطة في بحر الكويت، واستمتعنا كثيرا في صيد الأحجام الكبيرة من الأسماك مثل الامبرجاك والچنعد والسكن والشقارة والهامور.



المغاصات الخارجية



ويضيف الشمري: أفضل أماكن الغوص هي الارياق والطبعانات وأم ديرة والسمچة الحاضرة بالارياق الچنعدة والسكن والامبرجاك والشقارة والربيب والقفدار بأحجام كبيرة، والطبعانات تحصل فيها الهامور والشماهي والشعم، وأم ديرة تلاقي البالول والفسكر والشعري والچنعدة اذا حضرت بأطراف أم ديرة، أما المغاصات الخارجية فأجد أنها من أجمل المغامرات التي خضتها، وكانت في عدة بلدان منها دهب وشرم الشيخ والسعودية وعمان، وبالنسبة للبحر الأحمر فيتميز بجمال الرؤية وكثرة الشعاب المرجانية وتواجد أنواع كثيرة من أسماك القرش والدلافين، أما بالنسبة لبحر العرب، فيتميز بكثرة الأسماك وتنوعها وبأحجام كبيرة، ولكن تياراته وأمواجه أصعب من البحر الأحمر.



«البلاك أوت» الخطر القاتل



ويتابع الشمري: اكبر خطر على غواصين الفري دايف هو (البلاك اوت) ويعرف بالإغماء نتيجة نقص الأوكسجين، وأكبر خطر على غواصين السكوبا هو الفقاعات النيتروجينية نتيجة لخروج سريع من العمق وعدم التوقف في محطات معينة حسب الوقت والعمق في الغوصة لتخفيف الضغط وإفراغ النيتروجين من الجسم وتسمى (وقفة الأمان) فعلى جميع الغواصين الأخذ بعين الاعتبار جميع وسائل السلامة والغوص الآمن.



أهم أساسيات إصابة الهدف



ويضيف الشمري: يعتبر الهدوء والتركيز قبل رماية السمكة بالمسدس واختيار مكان الإصابة في أي منطقة بالجسم من اهم أساسيات إصابة الهدف، وان اختيار مكان الإصابة يختلف على حسب نوع وحجم السمكة، فمثلا السمكة الصغيرة تضرب من أي جهة بالرأس لأنها لا تستطيع مقاومتك وسحبك، أما الأسماك الكبيرة، فتضرب خلف العينين مباشرة في الجزء الأعلى من الرأس أو في عمودها الفقري بمنتصف السمكة لأن هذه الأماكن تسبب شللا وتضعف مقاومتها ولا تستطيع سحبك معها.



تغيير دفة الغوص إلى التشخيط



ويقول الشمري: مع حلول فصل الشتاء وبرودة الماء نتوقف عن الغوص ويبدأ تغيير دفة الصيد إلى التشخيط في البورد والقفشة والمكاين الحديثة مع النوخذة بوسعود الذي تعلمت منه طرق التشخيط، فهو متميز في هذا المجال وأفضل أماكن التشخيط فهي قاروه وأقواع قاروه والفحيحيل، وشاركنا في مسابقات عديدة وحصل فريقنا (وجه الخير) بقيادة أبوسعود وعبدالعزيز الشمري وإبراهيم الناشي العام الماضي على المركز الاول في بطولة النادي البحري الرابعة المفتوحة بأكبر سمكة چنعد.



الچنعدة تحتاج إلى فن وتكتيك



وأضاف الشمري: إن الركائز الأساسية في التشخيط يجب أن تكون ذا معرفة وخبرة في الخرائط وأجهزة السونار، وان تعرف أماكن الصيد وأوقاته وبحور الصيد واغزارها، وعليك بذل الأسباب، وفي النهاية الصيد توافيق وأرزاق بيد رب العالمين، وأكثر نوع من الأسماك يبحث عنها أصحاب التشخيط والغوص هي سمكة الچنعد، فهي السمكة الأكثر شهرة لأن صيدها ممتع، وتحتاج إلى صبر وطولة بال ومهارة وفن وتكتيك في طريقة صيدها.



ختامية



واختتم الشمري قائلا: انصح اخواني المبتدئين في الغوص بأن يأخذوا دورات سواء الغوص الحر أو الغوص بالمعدات سكوبا للدورات والممارسة هي أساس الغوص الممتع والآمن، فلدينا في الكويت كوكبة كبيرة ومميزة من مراكز الغوص بالمعدات والغوص الحر، ولدينا مدربون ذوو خبرة وكفاءة عالية من جميع المنظمات العالمية المعتمدة وبجميع التخصصات، وأتمنى للجميع غوصا آمنا وممتعا، وصيدا وفيرا، وربي يحفظ الجميع.





