عبدالعزيز الفضلي



قامت التواجيه الفنية للمواد الدراسية الأساسية بتسليم المطبعة السرية نسختين لامتحانات المرحلة الثانوية للفترة الدراسية الأولى، واحدة أساسية والثانية احتياطية لأي ظرف طارئ.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن التواجيه تقوم بجهود كبيرة منذ بداية العام الدراسي الحالي بإعداد وتجهيز أوراق الاختبارات للمرحلة الثانوية للفترة الأولى التي ستنطلق بتاريخ 17 الشهر المقبل بالنسبة للصفين العاشر والحادي عشر، و3 يناير المقبل للصف الثاني عشر، مشيرة إلى أن التواجيه أدت المهمة بشكل جيد وأصبحت كل الامتحانات لدى المطبعة السرية.

وذكرت المصادر أن الأسئلة التي تم وضعها من المنهج وعلى مستوى الطلبة، لافتة إلى انه تم التدقيق عليها ومراجعتها بالكامل.