رشيد الفعم



تجتمع خمس لجان برلمانية اليوم لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها، إذ تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بعض الاقتراحات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وفق قانون 61 لعام 1976 المتعلق بزيادة الرواتب، وذلك بحضور مؤسسة التأمينات والجمعية الاقتصادية. وتلتئم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة اقتراح بقوانين لتحديد الدوائر الانتخابية ومناقشة ما يستجد من اعمال. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية للسنة المالية 2022 - 2023، وأهم ملاحظات ديوان المحاسبة والمخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية. وتستكمل لجنة المرافق العامة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والقوانين والأولويات فيها. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.