أحمد خميس



حاول وافد دفع رشوة 300 دينار لرجال دوريات نجدة حولي بعد ضبط صديقته المسجل ضدها قضية تغيب في منطقة السالمية، طالبا منهم الإفراج عنها حيث تم ضبطه وإحالتهما إلى مخفر السالمية تمهيدا لإبعادهما.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أنه خلال تجول إحدى دوريات نجدة حولي مساء أول أمس في منطقة السالمية، شوهدت وافدة تجلس في محطة الحافلات وفور مشاهدتها لدورية الشرطة لاذت بالفرار وبعد اللحاق والإمساك بها تبين بأنها وافدة آسيوية مطلوبة على ذمة قضية تغيب وخلال محاولة صعودها لدورية الشرطة حضر شخص من جنسيتها وعرض مبلغ 300 دينار على رجال النجدة في سبيل الإفراج عن صديقته، وتم توقيف الشخص وتسجيل قضية بحقه.