علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية برئاسة وكيل وزارة التجارة زياد الناجم علي وأحمد اللهيب نائبا للرئيس وبعضوية كل من عبدالله عادل الفلاح، وسليمان حمد البدر، على أن تكون البندري خالد العنزي عضوا ومقررا، بمدة عمل شهرين من تاريخ صدور القرار في 12 الجاري ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.



وحدد العيبان للجنة 4 اختصاصات رئيسية تأتي كالتالي:



1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري وفقا للقرار الوزاري 152/2023.



2- صياغة إعلان لدعوة جميع الجامعات والمعاهد المحلية الراغبة في تقديم برنامج تدريبي في التقييم العقاري وفقا للقرار الوزاري 152 لسنة 2023، كما للجنة الحق في دعوة أي جهة بشكل مباشر في سبيل تحقيق ذات الغرض.



3- مراجعة المناهج التي تقدمها الجهات التدريبية واعتمادها.



4- اعتماد الجهات المؤهلة للتدريب.



وأقر القرار بأن يكون اعتماد الجهات التدريبية من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة أو وفقا لتوجيهاته بناء على توصيات اللجنة، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهامها، كما أن على هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضا الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أي وثائق أومستندات ترتبط بمهام عمله.





..ولجنة للتظلمات من القرارات التأديبية



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا حمل رقم 160/2023 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات المنصوص عليها بالمادة 22 برئاسة المستشار هيثم العتيقي وعضوي كل من د.عايد الهطلاني وفاطمة الرشود ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين، وغدير الياقوت ممثلة عن إدارة الشركات المساهمة أمينا للسر.



وقضى العيبان في قراره بأن تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التأديبية التي تقدم من مراقبي الحسابات ويكون تقديم التظلم إلى اللجنة بطلب كتابي أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ العلم به.



وحدد القرار مدة عمل اللجنة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 الجاري ويحق لها طلب تمديد لذات المدة لمرة واحدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك.



..وتأهيل وتدريب مستمر لتطوير القدرات المهنية لمراقبي الحسابات



وأصدر العيبان قرارا وزاريا بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات وآلية التأهيل المستمر.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 159 لسنة 2023 فقد قضى في مادته الأولى بأن يلتزم مراقب الحسابات بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقا لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقا لأحدث الإصدارات.



وقضى القرار في مادته الثانية بأن تقدم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تصورها حول آلية وكيفية تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات خلال 3 أشهر من صدور هذا القرار الصادر في 12 الجاري على أن تعتمدها الوزارة خلال شهر.



وشدد القرار على أنه يجب على الإدارة المختصة أن تقدم تقريرا سنويا بشأن مراقبي الحسابات يتضمن مدة التزام مراقبي الحسابات بالآلية المعتمدة بموجب التصور الذي ستقدمه جمعية المحاسبين.





..الوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل ضمن 9 أنشطة جديدة



وأصدر العيبان عدة قرارات بإضافة 9 أنشطة جديدة إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتتضمن كلا من البيع بالجملة للدواجن المجمدة والمبردة، وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات، البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات، والوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل والبحث عن أملاك الأشخاص المفقودة واستردادها وتصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية، وتحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين، وتحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين وصناعة المصاعد الكهربائية وأبوابها وآلاتها ومكائنها وأجهزة فتح أبواب المصاعد.