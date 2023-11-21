عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير إدارة الأنشطة التربوية بالإنابة ومراقب التقنيات التربوية والمكتبات مطلق المطيري أنه تم الانتهاء من انتخابات المجالس الطلابية في منطقة العاصمة التعليمية، جاء ذلك من خلال انتخابات المجلس الأعلى للطلاب على مستوى منطقة العاصمة التعليمية والتي أقامها توجيه الخدمية الاجتماعية والنفسية على مسرح منطقة العاصمة التعليمية تحت رعاية مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين 48 من 16 مدرسة.



وأضاف المطيري ان هذا المجلس ينمي قيم الحوار وقبول الرأي الآخر والكثير من الأمور التي يستفيد منها الطلاب من خلال المشاركة في مثل هذه المجالس الطلابية وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من العملية التربوية، مشيرا الى أهمية المجلس الطلابي كمنصة تشاركية بين الطلبة والإدارات المدرسية والتي تساهم في تعزيز الديموقراطية ومفاهيمها عند الطلاب وتساعدهم على المشاركة في صناعة القرار داخل البيئة المدرسية كونهم عنصرا مهما من عناصر المدرسة.



من جانبها، ذكرت مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة العاصمة التعليمية بزة الحماد أن من أبرز أهداف المجلس الأعلى للطلاب على مستوى منطقة العاصمة التعليمية هو الارتقاء بمشاركة الطلاب في مناقشة قضايا بلدهم وتوسيع دائرة احتكاك الطلاب بمجالات الحياة العملية وتعميق روح الديموقراطية بينهم، وتعويدهم على القيادة والتبعية، وتقوم هذه الانتخابات بتوسيع مدارك الطلاب من خلال إتاحة فرص الاتصال بينهم وبين القيادات والمسؤولين بالمجتمع.



وتابعت الحماد ان التخطيط لبرامج ومشروعات مركزية تنفذ من خلال مجالس المناطق والمدارس وتنمي روح احترام النظم والقوانين العامة والخدمة التطوعية لدى الطلاب والعمل على تعميق ولائهم للوطن وخدمة أهدافه وتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية السلبية البارزة على مستوى المجتمع الكبير ووضع الخطط لمواجهتها والتغلب عليها.



وانتهت الانتخابات بفوز الطالب دنيال الكندري من ثانوية أحمد العدواني بمنصب رئيس المجلس الطلابي لمنطقة العاصمة التعليمية، وفوز الطالب عبدالعزيز الشمري من ثانوية جابر المبارك الصباح بمنصب نائب الرئيس، وفوز الطالب عبدالوهاب الرشيدي من ثانوية يعقوب الغنيم بمنصب أمين سر المجلس، وفوز الطالب خالد الديحاني من ثانوية سليمان أبوغوش بمنصب أمين السر المساعد.