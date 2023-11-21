عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة التربية انه لا توجد منح دراسية لطلبة المرحلة الابتدائية في المعهد الديني، لاسيما انها تحتاج لعدة أمور من الصعب توافرها.



وقالت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام انه «بالإشارة إلى تأشيرتكم على استمارة المتابعة رقم (01375715) والتي تم تحويلها بتاريخ 18/10/2023، بشأن طلب تخصيص منح دراسية للمرحلة الابتدائية في المعهد الديني فان تنفيذ هذا الموضوع يتطلب التالي: تخصيص سكن خاص للمرحلة الابتدائية والذي يحتاج للعديد من الخدمات التي تقدم للطلبة من تغذية - غسيل وكي الملابس - أمن وحراسة - نظافة - زراعة - نقليات - صيانة)، والتي يتطلب لتوفيرها التالي:



تخصيص ميزانية وطرح مناقصات وممارسات عديدة لتقديم جميع الخدمات للطلبة مع وجود كوادر مختصة من الباحثين الاجتماعيين للمرحلة الابتدائية المتواجدين طوال الوقت بالسكن مع الطلبة، حيث إن نظام السكن الداخلي يحتاج المبيت فيه، والذي يتعذر توفير هذه الكوادر بسبب الإحلال وعدم وجود تعيين للوافدين، وعدم رغبة الكوادر الوطنية في العمل بالسكنات الداخلية للطلبة.



من جانب آخر، أكدت مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية علياء الحمر انه لن يتم الإبلاغ او الاطلاع على درجة تقييم الموظف دون كتاب رسمي يقدم من جهة رسمية، مشيرة إلى ان الموظف من حقه معرفة تقييمه اللفظي فقط (جيد، جيد جدا، امتياز).



جاء ذلك خلال مشاركتها في الملتقى التدريبي الإداري الذي تنظمه ثانوية أم الحارث الأنصارية للبنات برعاية مدير منطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد وتحت شعار «ملتقى القادة» وحضره عدد من مديري ومديرات مدارس الجهراء، حيث شددت الحمر على ضرورة تحديث البيانات في سجل المعلم عن طريق إدارة الشؤون التعليمية والتواصل معها ومنها إلى مركز نظم المعلومات في الوزارة، لافتة إلى ان البيانات تحتاج الى تحديث وبشكل مستمر، لاسيما انها دائما في طور التعديل والتغيير.



وتطرقت كذلك إلى مهام المدير والتوصيف الوظيفي واللوائح والنظم وكل ما هو مطلوب من مدير المدرسة وقد حاز شرحها إعجاب الجميع.



من جانبها، قالت مديرة ثانوية أم الحارث الأنصارية آمنة الهاجري اننا نهدف من إقامة هذا الملتقى إلى نشر الوعي ومعرفة الفئات المستهدفة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، مشيرة إلى ان الملتقى يقام على مدى 4 أيام، حيث ان الفئة المستهدفة في اليوم الأول من الملتقى فئة مدير مدرسة للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية واليوم الثاني فئة المديرين المساعدين للشؤون التعليمية وفئة سكرتير من كل مدرسة واليوم الثالث للمديرين المساعدين للشؤون الطلابية وموظف شؤون طلبة من كل مدرسة تحت عنوان الشؤون الطلابية، أما اليوم الرابع فسيكون للمعلمين والمعلمات تحت عنوان حقوق وواجبات المعلم، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من شارك بهذا الملتقى والذي سينعكس بالشيء الإيجابي على أهل الميدان.