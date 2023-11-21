آلاء خليفة



أطلقت مجموعة من خريجي العلوم السياسية الملتقى الوطني لخريجي العلوم السياسية والذي يعد من بوادر المجتمع المدني المعني بتعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي والفكري مع جميع الكويتيين الخريجين في تخصص العلوم السياسية، سواء في الكويت او خارجها.



وأكدت الرئيسة الفخرية للتجمع استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، اهمية هذا الملتقى الذي يسعى الى تسخير القدرات الوطنية لخدمة الكويت في كل وزارات ومؤسسات الدولة، لاسيما ان تخصص العلوم السياسية يعتبر ضمن تخصصات العلوم الاجتماعية التي تسعى الى النهوض بجميع القطاعات التنموية في الدولة ولا تقتصر على المؤسسات السياسية. وأشادت المكيمي بلقائها برئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان الذي رحب بلقاء عدد من أعضاء هذا الملتقى، مؤكدا حرص الديوان على تذليل الصعوبات للمساهمة في توظيف خريجي العلوم السياسية. من جانبه، أشار عضو الملتقى الوطني عثمان الفيلكاوي إلى التحديات التي يواجهها خريجو العلوم السياسية وكيف يمكن للملتقى دعمهم في تجاوز هذه التحديات، بالإضافة الى تقديم عدة مقترحات لرئيس ديوان الخدمة المدنية لتعزيز توظيف خريجي هذا التخصص في جميع مؤسسات الدولة والتركيز على تعزيز مشاركة الخريجين في تطوير السياسات العامة والمشاركة في مشروعات اجتماعية والإشارة إلى كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال تخصص العلوم السياسية.