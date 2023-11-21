اكتشف علماء حفريات صينيون ما يحتمل أن يكون أقدم دليل أحفوري يربط الديناصورات البالغة بالأعشاش، حيث أشاروا إلى أن قشور البيض ربما كانت مماثلة للجلد، وهو اكتشاف من شأنه تعميق فهمنا لتكاثر الديناصورات.



وأشارت الدراسة، التي نشرت في «ناشيونال ساينس ريفيو»، إلى العثور على أحافير لنوع من الديناصورات من العصر الجوراسي المبكر في طبقة من الحجر الطيني الأرجواني بمقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، وشمل الاكتشاف خمس مجموعات من البيض المليء بالأجنة وثلاثة هياكل عظمية بالغة على الأقل عاشت قبل حوالي 190 مليون سنة.



وسميت العينات من عائلة الصوروبودمورف باسم تشيان لونغ شوهو، الذي يعني حرفيا «تنين قويتشو الذي يحمي أجنته»، وتعتبر سلالة الصوروبودمورف مجموعة من الديناصورات المتوسطة إلى كبيرة الحجم، والتي كانت تأكل النباتات وتملك أوراكا تشبه أوراك السحالي، وتتميز بأعناق وذيول طويلة، وكانت من أكبر الحيوانات التي تمشي على الأرض.



وضم فريق البحث أعضاء من جامعة يوننان، وجامعة الصين للعلوم الجيولوجية في ووهان، والأكاديمية الصينية للعلوم، ومتحف مقاطعة قويتشو، ومعهد بينغبا لإدارة الآثار الثقافية في آنشون. وقام الفريق بشكل مشترك بفحص قشور البيض باستخدام تقنيات متعددة.