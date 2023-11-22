تتفاوت الآراء بين كبار البنوك فيما يتعلق بتوقعات أرباح الشركات الأميركية العام المقبل، حيث توقع «سيتي غروب» أن تحافظ الشركات على نمو أرباحها في 2024 حتى وإن دخل الاقتصاد الأميركي حالة الركود المعتدل.



وكان بنك «سيتي غروب» قد رفع توقعاته في يوليو الماضي لمؤشر «S&P 500» إلى 4600 نقطة بنهاية 2023، بعد الارتفاع الحاد الذي سجله في النصف الأول من العام الحالي.



في المقابل، توقع مورغان تشاس، انخفاض أرباح الشركات الأميركية العام المقبل في حالة الركود، وبقاءها عند مستوياتها الحالية أو flat في الحالات الأخرى.