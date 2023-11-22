أكد وكيل الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح الدورة الـ46 لمعرض الكويت الدولي للكتاب وإبراز الدور الثقافي للكويت بهذه المناسبة التي تستقطب الناشرين والمثقفين من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.



وقال السبيعي لـ«كونا» أمس إن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وبتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري يتعاون بشكل وثيق مع جميع الدور والمكتبات المحلية والدولية المعنية وكذلك مع الناشرين لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للضيوف المشاركين في المعرض وفعالياته المختلفة.



وأوضح أنه بموجب التعديلات التي صدرت على قانون المطبوعات والنشر فإن «الرقابة على الكتب أصبحت لاحقة وليست سابقة»، ما يعني أن مهمة موظفي الوزارة المكلفين بالتفتيش على الكتب المشاركة في المعرض تقتصر على التأكد من إيداع نسخة من المطبوع المعروض لدى الإدارة المختصة في الوزارة وفق القانون.



وأفاد بأنه في حال ثبوت عدم إيداع نسخة منه يبلغ الموظف الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا أنه في حال عرض مطبوع مخالف للتداول فإن للموظف الحق في أخذ نسخة منه لإثبات تداوله في المكتبة وبالتالي فإن المستورد يتحمل المسؤولية القانونية عن عرضه وتداوله.



وأشار إلى أن موظفي إدارة المطبوعات والنشر في الوزارة سيتواجدون في المعرض لتقديم خدماتهم للناشرين، مؤكدا أن إدارة تفتيش المطبوعات ستتيح المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاتهم حول الكتب المعروضة والمشاركة في المعرض من خلال رمز استجابة سريع QR Code.



وبين أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن المعرض من الناشرين والجمهور على حد سواء، مثمنا تعاون الجميع في إظهار هذا المحفل الثقافي بالصورة التي تليق بالكويت.