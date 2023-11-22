دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.هيثم العلي عن الانتهاء من تشغيل جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الوقود النظيف منخفض الكبريت.



وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه بعد تشغيل محطة الزور الجنوبية منذ بداية الصيف العام الماضي تم تشغيل محطات الدوحة الغربية والشرقية ومحطة الصبية بالوقود النظيف خلال الشهر الماضي.



‏‎وأكد أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية في مجال انتاج الكهرباء للمحافظة على البيئة والالتزام بالمعايير الخاصة بالهيئة العامة للبيئة حيث تم تسجيل انخفاض كبير في الانبعاثات في حين أن التوربينات تعمل بكفاءة كبيرة.



وقال العلي إن أسعار الوقود النظيف تختلف بشكل طفيف عن الوقود التقليدي إلا أنها لا تؤثر بشكل يذكر على الميزانية اذ إن الأمر متعلق بالسوق العالمي.



وأكد أن الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد في مجال حماية البيئة في ظل التوجه العالمي نحو الغاز الطبيعي وهو أنظف أنواع الوقود مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية تحويل جميع المحطات للعمل على الغاز حيث تعمل حاليا محطتا الشويخ والشعيبة بكاملهما واجزاء من محطة الزور الجنوبية والصبية على الغاز الطبيعي.



وفي سياق منفصل أعلن العلي عن توقيع عقود صيانة محطة الشعيبة مع الشركة الفائزة بالمناقصة بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية منذ حيث ستبدأ عمليات الصيانة لها لتكون جاهزة للعمل اذ أن قدرة المحطة تبلغ 870 ميغاواط و45 مليون غالون امبراطوري يوميا.