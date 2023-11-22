57 % من الدعوم موجهة لـ «المواد الإنشائية».. بما يعادل 162 مليون دينار

2.12 مليون مستفيد ومستفيدة من «التموين».. مسجلين على 260.35 ألف بطاقة



علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الحكومة أنفقت نحو 282.26 مليون دينار على دعم المواد التموينية بأنواعها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 وذلك من يناير حتى نهاية سبتمبر، وذلك بقفزة بلغت نسبتها 25.6% وبما قيمته 57.5 مليون دينار.



ووفقا للبيانات، فإن الدعم الإنشائي استحوذ على نحو 57% من إجمالي دعم المواد التموينية الذي أنفقته الحكومة خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام، بينما بلغ عدد المستفيدين من التموين نحو 2.12 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية سبتمبر 2023، مسجلين على نحو 260.35 ألف بطاقة تموينية.



وسيطر دعم المواد الإنشائية على نحو 57% من الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية بما قيمته 162 مليون دينار تم صرفها خلال أول 9 أشهر من 2023، إذ استحوذ شهر يناير الماضي على 24 مليون دينار من الدعومات، وفبراير على 20.16 مليون دينار، ومارس على 5.74 ملايين دينار، وأبريل على 28.3 مليون دينار، وسجل شهر مايو 18.9 مليون دينار دعوما إنشائية منصرفة، فيما بلغت في شهر يونيو نحو 13.4 مليون دينار، و16.4 مليون دينار في يوليو، و16.5 مليون دينار في أغسطس، و18.34 مليون دينار في سبتمبر.



واستحوذ دعم المواد الأساسية على نحو 39% من الدعم التمويني خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بواقع 109.9 ملايين دينار، من بينها 14.24 مليون دينار في يناير، و10.4 ملايين دينار في فبراير، و12 مليون دينار في مارس، و12.8 مليون دينار في أبريل، و13.9 مليون دينار في مايو، و9.77 ملايين دينار في يونيو، و14.98 مليون دينار في يوليو، و8.14 ملايين دينار في أغسطس و13.5 مليون دينار في سبتمبر.



وبلغت حصة الدعم الموجهة للحليب ومغذيات الأطفال نحو 3.6% من إجمالي الإنفاق على الدعم التمويني خلال الأشهر الـ 9 الماضية بواقع 10.24 ملايين دينار، أنفق منها 1.8 مليون دينار في يناير، و1.07 مليون دينار في فبراير، و1.2 مليون دينار في مارس، و1.15 مليون دينار في أبريل، و640 ألف دينار في مايو، و1.05 مليون دينار في يونيو، و1.3 مليون دينار في يوليو، و593 ألف دينار في أغسطس، و1.29 مليون دينار في سبتمبر.



أعداد البطاقات



وشهدت أعداد البطاقات التموينية ارتفاعا بنحو 5750 بطاقة في أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت أعدادها بنهاية سبتمبر الماضي نحو 260.357 ألف بطاقة مقارنة مع 254.607 ألف بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت أعداد البطاقات ارتفاعا بنحو 8781 بطاقة قياسا إلى عدد بطاقات يبلغ 251.576 ألف بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، وسجلت البطاقات التموينية نحو 14.463 ألف معاملة منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، من بينها 6564 معاملة إصدار بطاقات، و7468 معاملة تجديد للبطاقات و431 معاملة إلغاء، وشهد شهرا يوليو وأغسطس أكبر عدد لمعاملات البطاقات بأنواعها خلال الفترة الماضية بواقع 2876 و3383 معاملة على التوالي.



انخفاض المستفيدين



وأظهرت البيانات تراجعا ملحوظا في أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية، إذ انخفضت أعدادهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بواقع 90.29 ألف مستفيد ومستفيدة، لتبلغ أعدادهم بنهاية سبتمبر الماضي نحو 2.122 مليون مستفيد ومستفيدة، مقارنة مع 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة في ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت أعدادهم بواقع 47.09 ألف مستفيد ومستفيدة قياسا إلى 2.169 مليون مستفيد ومستفيدة في سبتمبر 2022، وجرى في أول 9 أشهر من العام الحالي 242.29 ألف معاملة للمستفيدين من البطاقات التموينية من بينها 200.8 ألف معاملة إضافة، و5068 معاملة تحديث، و36.4 ألف معاملة حذف.