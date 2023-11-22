عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الإعلام تجري مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس قسم في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بإدارة المطبعة الحكومية، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



قسم الطبع الساعة 12:30 ظهرا وقسم المتابعة الساعة 1 ظهرا، وذلك الأحد 26 الجاري، وقسم التشغيل الساعة 12:30 ظهرا وقسم الأحكام الحكومية الساعة 1 ظهرا، وذلك يوم 27 الجاري، وقسم الطي والجمع الساعة 12:30 ظهرا وقسم الإعداد وإدخال البيانات الساعة 1 ظهرا يوم 28 الجاري، وقسم التسويق والمتابعة الساعة 1 ظهرا يوم 29 الجاري.