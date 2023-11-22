عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي نشرة عامة لمديري عموم المناطق التعليمية ومدير عام إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة التعليم الديني بشأن البدء في استطلاع رغبات المرشحين لكل الوظائف الإشرافية التعليمية بجميع المراحل والتخصصات العلمية تماشيا لحاجة الميدان وفق التخصصات والشروط.



وأشار اللافي في النشرة الى أنه تحتسب سنوات الخبرة حتى 31/10/2023، ضمن سنوات الخبرة للمرشح، موضحا أن المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقل في تخصصه الجديد، كما أضاف في النشرة أن المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح بمرحلته الحالية إذا كان قد مضى فيها 3 سنوات متتالية، أو يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح بها.



وشدد اللافي في النشرة على حصول المرشح على تقرير كفاءة (امتياز) لآخر عامين دراسيين. وأفاد بأنه لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة (حسب القرار الوزاري)، واستبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات بحيث يكون في إحدى الوظيفتين (مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين).



وحدد د.اللافي في النشرة المطلوب للترشيح لوظيفة موجه فني أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة 10 سنوات أو مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة 11 سنة كحد أدنى من تاريخ التعيين بوظيفة معلم.



ودعا د.اللافي إلى متابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى المنطقة التعليمية، على أن يكون الترشيح للكويتيين فقط وترسل جميع الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه خلال أسبوعين.



ولفت المناطق التعليمية إلى ضرورة تعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال للتوقيع بالعلم من الهيئة التعليمية والاحتفاظ بتلك التواقيع لمدة عام.



من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان وزارة التربية أوشكت على الانتهاء من إجراءات حضور المعلمين الذين تعاقدت معهم من الأردن لسد النقص في الهيئة التعليمية، مشيرة إلى انه وحسب الخطة الموضوعة فإنه سيباشرون أعمالهم في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.



وأوضحت المصادر انه بالنسبة للمعلمين الفلسطينيين الذين تعاقدت معهم الوزارة فمازالت الأوضاع غامضة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها غزة من اعتداء وحشي من قبل العدو الصهيوني المحتل، لافتة الى انه لا يوجد اي إجراء حتى الآن في هذا الجانب.



يذكر ان وزارة التربية تعاقدت مع عدد من المعلمين والمعلمات من فلسطين والأردن، حيث تم التعاقد مع ما يقارب 651 معلما ومعلمة منهم 531 من فلسطين و120 من الأردن.