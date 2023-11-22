

يعقوب العوضي



حققت أندية القادسية والعربي والكويت أول فوز لها في النسخة الجديدة من بطولة الدوري العام لفرق العمومي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024) التي انطلقت أول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث استهل الكويت مشواره بالفوز على كاظمة بنتيجة 3-2 محققا أول نقطتين، بينما كسب «البرتقالي» نقطة واحدة، فيما حقق القادسية الفوز بثلاثية نظيفة على الساحل وربح أول 3 نقاط بينما بقي الخاسر بلا رصيد، أما العربي فقد تخطى التضامن 3-1 ودشن رصيده بثلاث نقاط مستحقة، فيما بقي التضامن دون نقاط.



وستنطلق غدا الجولة الثانية بلقاء صعب والقمة الثانية للدوري حيث يتواجه العربي مع الكويت في الـ 7.15 مساء على صالة الاتحاد، فيما سيلعب بالقادسية مع التضامن، وعلى الصالة نفسها في الـ 5.15 مساء.



الصراحة.. راحة



على إدارة بعض الأندية التي تراجعت نتائجها في البطولات المختلفة أن تعقد جلسة مصارحة للوقوف على مكامن الخطأ الذي ينخر في التشكيل الأساسي والفني للفريق ومعالجته، ففي النهاية المشاركة من أجل المشاركة لن تعود بالنفع على أي أحد، لذلك المصارحة مطلوبة لعلاج الخلل والصراحة راحة. إلى ذلك، أجرت اللجنة النسائية للكرة الطائرة امس الأول قرعة بطولات الموسم الجديد «الدوري العام للسيدات ودوري الشابات تحت 18 سنة وكأس الاتحاد» للمرحلتين بمشاركة 3 أندية هي: سلوى الصباح، الفتاة وفتيات العيون، وذلك في حضور عضوات اللجنة النسائية في الاتحاد برئاسة د.استقلال الرقم ونائبتها د.حصة عرب وآمال مرزوق ومريم مرزوق وممثلي الأندية وسكرتير اللجنة علي الشرقاوي.



وعقب الاجتماع، صرحت د.استقلال الرقم بأن الموسم الجديد سيبدأ الأحد المقبل ببطولة السوبر، حيث يلتقي فريقا الفتاة مع فتيات العيون والفائز منهما سيلعب مع نادي سلوي بطل الدوري في الموسم الماضي في المباراة النهائية للبطولة في 29 الجاري.



وكشفت الرقم ان دوري الشابات تحت 18 سنة سينطلق 28 الجاري، بينما تبدأ بطولة الدوري العام للسيدات في 3 ديسمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد كأس الاتحاد عقب نهاية بطولة الدوري في المرحلتين، متمنية التوفيق للجميع في الموسم الجديد.