انفرد المنتخب القطري بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عقب فوزه على مضيفه الهندي بثلاثية نظيفة امس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه مصطفى طارق مشغل في الدقيقة الرابعة. وفي الشوط الثاني أضاف «العنابي» هدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 47 ويوسف عبدالرزاق يوسف في الدقيقة86. وبذلك رفع المنتخب القطري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على أفغانستان 8-1. في المقابل توقف رصيد المنتخب الهندي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، حيث فاز في الجولة الأولى على «الأزرق» 1-0.