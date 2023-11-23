ثامر السليم



استقبل القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة لبحث سبل التعاون مع عمادة شؤون الطلبة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية، وتدعيم الإرشاد الأكاديمي على مستوى كليات جامعة الكويت، في المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.سالم الشمري، ومدير إدارة الشؤون الطلابية فالح المسعود، ورئيس القسم النقابي عبدالله المطيري.



وأكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان على أهمية التفاعل مع جيل المستقبل، والتركيز على مفهوم بناء المجتمع، والعطاء المتواصل لخدمة طلبة جامعة الكويت، ويأتي هذا الاجتماع كفرصة للنقاش وتبادل الأفكار والآراء من خلال الفعاليات والندوات التي تتناول مجموعة من المواضيع ما بين الرياضية والثقافية والتعليمية.