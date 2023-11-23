محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت أنفقت على المشاريع في مختلف القطاعات خلال السنوات الـ 11 الماضية، بالفترة بين 2013 و2023، ما قيمته 116.76 مليار دولار، وبمتوسط سنوي قدره 10.61 مليارات دولار.



وقد احتل عام 2014 الصدارة بقيمة المشروعات التي أرسيت في ذلك العام، حيث تجاوزت قيمتها 24 مليار دولار، في حين كان عام 2022 الأقل حظا إذ لم تتجاوز قيمة المشروعات التي أرسيت خلاله 2.43 مليار دولار، وتلاه عام 2019 بعقود بلغت قيمتها 2.65 مليار دولار فقط.



وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ذكرت مجلة ميد ان سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي حطم الرقم القياسي لقيمة العقود التي أرسيت في سنة واحدة.



وقالت ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية ان المنطقة سجلت حتى 21 الجاري، ترسية 1268 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 178.6 مليار دولار. ويتجاوز إجمالي القيمة المسجلة حتى هذا الوقت من عام 2023 الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 بأكمله والبالغ 173.5 مليار دولار.



ومع بقاء أكثر من شهر على نهاية العام، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عقود عام 2023 حاجز 185 مليار دولار وقد يصل إلى 190 مليار دولار، ويسلط تحليل ميد الضوء على أن الأداء القياسي لعام 2023 كان يستمد الزخم من تضافر ترسيات المشاريع المهمة في قطاع الهيدروكربونات مع نظيراتها في قطاع الإنشاءات والبناء.



وبالنظر إلى المستقبل، قالت المجلة ان هناك عقودا بقيمة 105 مليارات دولار في السوق في مرحلة تقييم العطاءات، بالإضافة إلى عقود أخرى بقيمة 130 مليار دولار في مراحل التأهيل المسبق وإصدار العطاءات. وهذا يعني أن الزخم الحالي سيستمر حتى عام 2024 وما بعده.