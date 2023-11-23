علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية أن السوق الكويتي شهد دخول نحو 295 شركة تحت نشاط ترخيص حر متناهي الصغر خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023.



وأظهرت الأرقام أن الأشهر الأخيرة بدأت تشهد قفزة ملحوظة في الزيادات بأعداد تراخيص مدفوعة بالإجراءات الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والتسهيل على المواطنين لخوض غمار العمل بالقطاع الخاص، والتي ضاعفت أعداد التراخيص الصادرة لمشاريع متناهية الصغر مرتين منذ نهاية مايو الماضي.



وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قد اتخذ إجراءات نهاية مايو الماضي قرارا بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي لا تحتاج إلى مقر أو عمالة وأضاف لها نحو 54 نشاطا بالقرار رقم 86 لسنة 2023، ما شكل حافزا واضحا أمام المواطنين، إذ بدأت التراخيص متناهية الصغر في معاودة الارتفاع باستمرار منذ يونيو الماضي حتى نهاية سبتمبر لتستحوذ تلك الفترة على 70% من التراخيص الصادرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.



وأظهرت الأرقام أن 47% من التراخيص متناهية الصغر بواقع 139 ترخيصا من أصل 295 ترخيصا صدرت خلال آخر شهرين فقط.



وشهد شهر سبتمبر الماضي إصدار 83 ترخيصا متناهي الصغر مقابل 56 ترخيصا في أغسطس، و33 ترخيصا في يوليو و32 ترخيصا في يونيو، و18 ترخيصا في مايو، و5 تراخيص في أبريل و19 ترخيصا في فبراير و24 ترخيصا في يناير.



وفي سياق آخر، أظهرت الأرقام أن السوق الكويتي شهد تأسيس نحو



23 شركة مساهمة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.



ووفقا للبيانات، فإن كل الشركات التي تأسست خلال هذه الفترة كانت شركات مساهمة مقفلة، واستحوذ آخر شهرين على نحو 44% من الشركات المؤسسة بواقع 10 شركات، إذ تأسس 5 شركات في شهر سبتمبر الماضي، ومثلها في شهر أغسطس.



وسجل شهر يناير الماضي تأسيس شركتين مساهمتين، وشهر فبراير تأسيس شركة واحدة، وشهر مارس تأسيس 3 شركات وأبريل شركة واحدة ومايو تأسيس 3 شركات ويونيو تأسيس شركة واحدة ويوليو تأسيس شركتين.



ويستطيع الراغبون، الذين تنطبق عليهم الشروط، في استخراج التراخيص من خلال «مركز النافذة الواحدة» التابع لوزارة التجارة والصناعة.