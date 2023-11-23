

منصور السلطان



استطاع رجال المباحث الجنائية إلقاء القبض على شخص من أرباب السوابق مسجلة ضده عدة قضايا منها انتحال صفة «مباحث» والقيام بعمليات سلب بالقوة، وذلك خلال كمين نصب له في بر السالمي حاول خلاله الهرب ومقاومة رجال المباحث باستخدام الأسلحة البيضاء، لكنه فشل وتم اقتياده وإحالته الى النيابة العامة.



وقال مصدر لـ «الأنباء» إن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بأن شخصا من أرباب السوابق يقوم بعمليات سلب بالقوة ضد الوافدين منتحلا صفة مباحث في بر السالمي، وبعد بحث وتحر تم تحديد موقعه في بر السالمي، وخلال كمين نُصب له تمت مداهمة موقعه وإلقاء القبض عليه بعد مقاومة استخدم المتهم خلالها الأسلحة البيضاء، وبتفتيش سيارته عثر على «فلشر» خاص بوزارة الداخلية وسكين وسديري يرتديه رجال الأمن، وعليه تمت إحالته إلى النيابة العامة.