مَن عليه تجنب تناول البازلاء؟!

كشفت د.يلينا باريتسكايا اختصاصية أمراض المناعة والحساسية عن فئات الأشخاص الذين عليهم تجنب تناول البازلاء.

ووفقا لها، تحتوي البازلاء على كمية كبيرة من مادة البيورينات، التي تزيد من مستوى حمض البوليك في الجسم، الذي يؤدي ارتفاع مستواه إلى آلام المفاصل ونوبات النقرس وتكوين حصى الكلى.

وتقول: «لذلك يجب أن يكون تناول البازلاء محدودا في مرحلة الشيخوخة على خلفية اضطراب عملية استقلاب البيورين. أي يجب على كبار السن عدم الإكثار من تناول البازلاء، وخاصة أولئك الذين يعانون من التهاب الكلى وتفاقم أمراض الجهاز الهضمي - التهاب المرارة، قرحة المعدة، وكذلك التهاب الوريد الخثاري». وتشير الطبيبة إلى أنه يجب التقليل من تناول البازلاء في حالة التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي والبواسير، وكذلك أثناء الحمل.

ومن جانب آخر، حسب الطبيبة للبازلاء خصائص مفيدة وعديدة، فمثلا تحتوي على ڤيتامين А وبيتا كاروتين التي تساعد على تسريع شفاء الأنسجة التالفة، وكذلك تصحيح عمل المنظومة الهرمونية. أما ڤيتامين С فيقوي جدران الأوعية الدموية ويحمي منظومة المناعة. ومجموعة ڤيتامين В تعمل على تحسين عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

المصدر: «نوفوستي»







