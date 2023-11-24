انطلاقا من توجيه اهتمامات الطالب الأكاديمية ومساعدته على تصور إمكانات مستقبله المهني، أقامت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الحياتية معرض «أسبوع المسارات المهني»، وذلك تحت مظلة فعاليات شهر العلوم الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك للتعريف الطالبات والطلبة على التخصصات المختلفة ومساراتها المهنية بتنسيق من كافة الأقسام التعليمية بالكلية، وذلك صباح يوم الإثنين الموافق 20/11/2023 في كلية العلوم الحياتية - المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية - بمنطقة الشدادية، حيث استعرضت كافة الأقسام المشاركة في أسبوع المسارات المهنية مختلف الأنشطة التفاعلية من خلال ورش عمل لقسم علوم المعلومات، وذلك لتعريف الطلبة بالمفهوم الأساسي للتعلم الآلة.



وقد أكدت القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الحياتية د.شريفة الكندري أن أسبوع المسارات المهنية جاء بهدف تثقيف طلبة المرحلة الثانوية بالحياة المهنية المختلفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب، مشيرة إلى أنه ومن خلال البرنامج سيتاح للطلبة مقابلة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة للتعرف على طبيعة عمل الخريج بعد حصوله على الدرجة العلمية، وذلك للتعرف على التخصصات المختلفة.



وفي الاطار نفسه، أشارت د.شريفة الكندري أن كلية العلوم الحياتية تسلط الضوء من خلال المشاركة في أسبوع المسارات المهنية على أهمية التخصصات التابعة للكلية، وذلك بهدف نشر الوعي والمعرفة بالخيارات المهنية المختلفة، بمشاركة ستة أقسام علمية من الجامعة وهي الفيزياء من كلية العلوم، والهندسة الكهربائية من كلية الهندسة والبترول، واضطرابات الكلام واللغة، التغذية، علم المعلومات، وعلوم البيئة من كلية العلوم الحياتية، مشيرة إلى أن البرنامج سيتيح للطلاب والطالبات المشاركة في الأنشطة العلمية في كل المجالات.



وفي السياق ذاته، أفادت القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية د. زينب المعراج بأن أسبوع المسارات المهنية بجامعة الكويت هو أول برنامج من نوعه في الكويت صمم خصيصا من قبل أعضاء هيئة التدريس، بهدف نشر الوعي والمعرفة بالخيارات المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب لطلبة المرحلة الثانوية، مؤكدة على أن ورش العمل لقسم علوم المعلومات تهدف إلى تعريف الطلبة بالمفهوم الأساسي لتعلم الآلة، ووضع الأسس لاستيعاب كيفية إنشائه وتطبيقه في العالم الحقيقي.