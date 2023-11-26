عربةLT- S6.FA

٭ موديل: 2023



٭ سعة الركاب: 6 ركاب



٭ البطارية: جل 6 فولت 220 أمبير × 8 وحدات



٭ المحرك: 48V/5kw



٭ جهاز التحكم: (LVTONG) 48M350A



٭ الشاحن: 240 فولت



٭ السرعة القصوى: 20-25 كم



٭ التجهيزات: إنذار، عداد سرعة، ماسحة زجاج، مصابيح أمامية، إشارات انعطاف، راديو، USB، مؤشر الجهد وشاحن الهاتف المحمول



٭ الضمان: 12 شهرا من تاريخ التسليم.



٭ الاستخدامات: قاعة VIP بالمطارات، المؤتمرات، الديوان الأميري، المجمعات التجارية، الجامعات، المشروعات السياحية، الفنادق والمنتجعات والشاليهات والمزارع.

LT- A827.2+2

٭ موديل: 2023



٭ سعة الركاب: 4



٭ البطارية: جل 8 فولت 150 أمبير× 6 وحدات



٭ المحرك: 48 V/4 kw



٭ جهاز التحكم: (LVTONG) 48M350A



٭ الشاحن: 240 فولت



٭ السرعة القصوى: 20-25 كم



٭ التجهيزات: إنذار، عداد السرعة، ماسحة زجاج، مصابيح أمامية، إشارات انعطاف، راديو، USB، مؤشر الجهد وشاحن الهاتف المحمول.



٭ الضمان: 12 شهرا من تاريخ التسليم



٭ الاستخدامات: الشواطئ، الفنادق والمنتجعات، الشاليهات، المزارع، مشاريع البناء.

عربةLT- S4.DB

٭ موديل: 2023



٭ سعة الركاب: 4



٭ البطارية: جل 12 فولت 150 أمبير × 5 وحدات



٭ المحرك: 60 V/4 kw



٭ جهاز التحكم: (LVTONG) 48M350A



٭ الشاحن: 240 فولت



٭ السرعة القصوى: 20-40 كم



٭ التجهيزات: إنذار، عداد السرعة، ماسحة زجاج، مصابيح أمامية، إشارات انعطاف، راديو، USB، مؤشر الجهد وشاحن الهاتف المحمول.



٭ الضمان: 12 شهرا من تاريخ التسليم



٭ الاستخدامات: المجمعات التجارية، الجامعات، الفنادق والمنتجعات والشاليهات، المزارع.

عربة LT- A827. 4 + 2

٭ موديل: 2023



٭ سعة الركاب: 6



٭ البطارية: جل 8 فولت 150 أمبير× 6 وحدات



٭ المحرك: 48 V/4 kw



٭ جهاز التحكم: (LVTONG) 48M350A



٭ الشاحن: 240 فولت



٭ السرعة القصوى: 20-25 كم



٭ التجهيزات: إنذار، عداد السرعة، ماسحة زجاج، مصابيح أمامية، إشارات انعطاف، راديو، USB، مؤشر الجهد وشاحن الهاتف المحمول.



٭ الضمان: 12 شهرا من تاريخ التسليم



٭ الاستخدامات: المطار، المؤتمرات، المشروعات السياحية، المجمعات التجارية، الجامعات، الفنادق والمنتجعات، الشاليهات والمزارع، مشاريع البناء.