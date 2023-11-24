أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر أمس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بعد رفعه على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو عام 2022.



وبحسب المحضر، أبقى مجلس إدارة المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة، وذلك تماشيا مع التركيز على الاعتماد على البيانات، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والتضخمية خلال المرحلة التي يتباطأ فيها الاقتصاد.



وأوضح صناع السياسة أن الأسواق كانت تتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا قبل اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر، ولذلك أكدوا على تجنب أي تخفيف غير مبرر للأوضاع المالية.



واتفق الأعضاء على أنه ينبغي لمجلس الإدارة أن يواصل التأكيد على تحديد أسعار الفائدة، من خلال قراراته المستقبلية، عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية ما دام كان ذلك ضروريا لإعادة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب.