بحث مقترح صرف بدل كتب بواقع 100 دينار مقطوع تُصرف في سبتمبر بداية الفصل الأول وفبراير بداية الفصل الثاني



أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، عن رفع سن الإيفاد لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للحصول على درجة الدكتوراه في البعثات الدراسية بحيث لا يتجاوز السن عند تقديم الطلب 50 سنة بدلا من 45 سنة، مضيفا أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأول للعام الدراسي 2023/2024، والذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قد وافق على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية، وهي: تعديل مقترح المادة رقم 52 من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات التعليم التطبيقي حرصا من إدارة الهيئة على محاربة حالات الغش واستمرار الطلبة في الدراسة، والموافقة على تعديل المادة 30 من لائحة البعثات الدراسية بشأن وقف البعثة الدراسية، موضحا أنه تم تعديل جواز وقف البعثة مرة أو مرتين على الأكثر، بحيث لا يتجاوز إجمالي مدة الوقف 12 شهرا بدلا من فصل دراسي، كما تم استحداث فقرة في نفس المادة تعالج الحالات المرضية التي تستدعي حصول المبتعث على إجازة مرضية بعد اعتمادها من الجهات المختصة بحيث يتم تعويض المبتعث عن تلك المدة، وهو الأمر الذي راعت فيه إدارة الهيئة مصلحة المبتعث وتشجيعه للحصول على المؤهل الذي ابتعث من أجله.



كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لتطبيق موافقة مجلس الخدمة المدنية على تدرج حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب إلى الدرجات العلمية العليا حسب مدة الخدمة التي قضاها في الهيئة كعضو هيئة تدريب.



وبين د.الفجام أن المجلس اعتمد ترقية 7 من أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ، و17 من أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك.



كما تم تقديم مقترح يساعد على رفع كاهل صرف بدل كتب عن أولياء أمور الطلبة بواقع 100 دينار مقطوع تصرف في شهر سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول ومثلها بداية الفصل الدراسي الثاني تصرف في شهر فبراير، وتم الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية لأخذ الموافقة المبدئية.



أيضا تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الإدارة بمقترح استغلال مبنى إدارة التربية الخاصة التابع لوزارة التربية في منطقة صباح الأحمد السكنية لفتح فصول دراسية تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك لتوفير خدمات تعليمية لطلبة الهيئة قاطني المناطق الجنوبية، مضيفا د.الفجام أن المجلس قرر تشكيل لجنة من الهيئة ووزارة التربية لدراسة إمكانية استغلال المبنى بما يخدم العملية التعليمية.