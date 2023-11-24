عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي عن فتح باب التظلمات لمكافآت الأعمال الممتازة الخاصة بالعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال عن العام الدراسي 2022-2023، وذلك اعتبارا من أمس الخميس 23 نوفمبر حتى 21 يناير 2024.



‏‏وقال الجطيلي إن استقبال التظلمات سيكون إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية عبر الخدمات الإدارية لمدة 60 يوما.



من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي نشرة عامة لعموم مدارس التعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بشأن عدم السماح نهائيا بإجراء أي مقابلات أو تصريحات لفئة الطلبة تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015.



وقال اللافي في النشرة: يحظر تصوير الطلبة والطالبات ونشر المقاطع والصور على الحسابات الشخصية، مضيفا ان من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015.



وأكد أنه حرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات بالمدرسة بعدم استغلالهم في إجراء أي مقابلات أو تصريحات قد تعرضهم للخطر وتجاوزهم للقانون وجعلها مادة تسويقية من خلال التصوير في الحسابات الشخصية المختلفة داخل الأبنية التعليمية.