أحمد مغربي



أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية عددا من الانتقالات على مستوى رؤساء الفرق من مصفاة ميناء الأحمدي، شملت نحو 10 رؤساء فرق في إدارات العمليات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر 2023. وجاء في التعميم الصادر من قبل نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي، نقل كل من: مشاري حسن الكندري لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الاولى، وفيصل هادي الشمري لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الثانية، ونقل عبدالكريم جمعان الديحاني لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الثالثة، ونقل ناصر بدر المحمد لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الرابعة، ونقل محمد عبدالله العازمي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الخامسة.



كما جاء في القرار نقل محمد احمد العنزي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة السادسة، ونقل أحمد عيسى العون لوظيفة رئيس عمليات المنطقة السابعة، ونقل عمار حسين غلوم لوظيفة رئيس عمليات المنطقة التاسعة، ونقل احمد شداد شنات لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الثانية عشرة. وأخيرا نقل دعيج هلال العجمي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الثالثة عشرة في مصفاة ميناء الأحمدي.