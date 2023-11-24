

حرص الحداق الناجح على تعلم شيء جديد في عالم الصيد وإضافة طريقة جديدة إلى موسوعته البحرية تعطيه فرصا أكبر للفوز بكميات وفيرة من الأسماك وبأقل جهد ووقت، واليوم صفحة «بحري» التقت الحداق أنور الديحاني الذي تنوع وتعلم وأضاف طرق صيد جديدة إلى موسوعته البحرية فاستحق لقب «ملك الصيد». وقد حدثنا عن بداياته مع الخيط وأفضل أماكن تواجد الهامور وطرق صيده، وأفضل أوقات ممارسة هواية التشخيط، وأفضل وقت لحضور سمكة الچنعد والخباط، وأين تتواجد الأحجام الكبيرة من أسماك الچنعد ومتى يكون موسمها وما أفضل مكائن التشخيط وألوان القفشات التي يتم استخدامها، ومتى كانت بدايات الغوص، وما الدورات التي حصل عليها، وما أنواع الأسماك التي تكون حاضرة في بداية موسم الغوص، وما الأسماك الحاضرة في الجزر والأسياف، وما أماكن أم المرادم السرية ومعلومات متنوعة عن الحداق والتشخيط والغوص تجدونها في هذا اللقاء، فإلي التفاصيل:



في البداية يقول الحداق أنور الديحاني: منو فينا ما يحب البحر وبمجرد انك بس تشوفه تحس براحة نفسية، فما بالك لو انك تمارس هواية بحرية، أكيد انك تعشقه وتغرم فيه، وقد بلشت بالحداق من زمان، لا أذكر في أي سنة، وفي السابق كانت السمچة حاضرة والصيد متوافر، عكس هذه الأيام تطلع وتتعب وتخسر ويمكن ترجع بإيدامك وأحيانا ما في شيء وإذا صدت تكون المحصلة قليلة جدا، وأكثر المناطق اللي كنت أروح لها هي عوهة وأقواع الشمال وصيدنا كان من شعم وشماهي وهامور وسبيطي، وبعد التشبع من حداق الكويت اتجهت إلى صيد سلطنة عمان، فكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس والصيد في عمان أفضل خاصة منطقة الشويمية وجزيرة مصيره بسبب كثرة الصيد ووفرة السمچة وبأحجام كبيرة.



الهامور ييمته اليميامه



ويضيف: سمكة الهامور موجودة طول السنة ووقته يكون من نهاية أغسطس لغاية ديسمبر وييمته المفضلة اليميامه الحية واتعب على الوقفات وأهم مكان له الطبعانات وقطع الشمال، الشماهي متعة الحداق ودائما نصيده بالربيانة الخضرا وهي أفضل شيء بعد الربيان الحي وبالنسبة لي أجد ان أفضل مكان له عارض عوهة وطبعانة عوهة وفي السابق أقواع الشمال 60 والصفر ووقته كان شهر ابريل لغاية اغسطس.



التشخيط أماكنه وأوقاته



ويتابع: جنون حب البحر لا يتوقف عند هواية معينة ويجب على الحداق تجرية طرق أخرى وأن ينوع بطرق صيده لتكون الفرصة للفوز بالأسماك أكبر، ومن ضمن الطرق التي جربتها هي التشخيط وأماكنه تختلف حسب بداية ونهاية الموسم يعني بداية الموسم تدخل الخباطه من شهر سبتمبر الى الأسياف ويبدأ صيدها من الخيران الى الفنطاس وأفضل مكان لها بالنسبة لي بين الزور وجليعة، أما من بداية شهر ديسمبر ولغاية مارس تبين الچنعدة الكبيرة وتحصلها في الأعماق وخط سيرها يكون أقواع قاروه وام ديره وكبر والفحيحيل والاحجام الكبيرة دائما في قاروه وكبر والفحيحيل، اما اذا تبي عدد عليك باقواع قاروه والفحيحيل، والچنعدة دائما تفضل راس جبل بالبحر او راس رملي وتسمى (القمم) تكون على أطرافها لذلك احرص انك تشخط عندها.



ألوان قفشات التشخيط



ويقول: الشخص الذي يمارس التشخيط لابد ان يكون ملماً بالخرائط والسونار وتاريخ تواجد السمچة ومعداته تكون ممتازة والفريق المساعد لك واذكر واخص أخوي أحمد العلي وإبراهيم الناشي وعبدالعزيز الشمري طبعا حاليا بدينا من كم سنة التشخيط بالمكينة الكهربائية التي وفرت علينا الوقت والمجهود وأنا أفضل مكينة دايوا اليابانية وخاصة mj800 واستخدم البورد الصيني لأن ما يفرق عن الياباني بشيء وأرخص منه ويوفي بالغرض وعندي الكثير من القفاش المتنوعة في ألوانها لأن كل وقت من اليوم يختلف لون القفشة بالصيد فمثلا أفضل ألوان أول النهار والعصر الألوان الفاتحة وأما فترة الظهر تكون الألوان الداكنة واللون الأحمر دائما للچنعد الكبير واللون الوردي للسكن.



بدايات الغوص



ويقول: اتجهت الى الغوص سنة 2014 لممارسة الغوص الحر وبشكل ترفيهي وبعد إلحاح من الشباب اتجهت الى الطريق الصحيح وحصلت على عدة لياسن متخصصة بالغوص من منظمات معتمدة والمتعة الحقيقية كانت بالأعماق لأن تنوع السمچ وكثرتها في الأرياق وكل وقت من الموسم يختلف عمق السمچة لذلك مع تغير درجات حرارة الماء تختلف أعماق ونوع السمچ، فمثلا بداية الموسم متعة الصيد الامبرجاك شهر مايو الغاية شهر اغسطس وتكون أعدادها كبيرة وكذلك الچنعدة الكبيرة بالوقت نفسه أما باقي الأنواع تكون موجودة بالارياق لغايه شهر اغسطس.



الخير بالجزر والأسياف



وأضاف: الجزر والأسياف متروسة بواليل وفسكر وشعم ولكن الأرياق الأفضل وفيها الصيد ممتع وأنا أفضل صيد الچنعدة والامبرجاك والربيب والقفدارة والحلوايوه في موسم صيد الارياق لكن بالنسبة للهامور والبالول والفسكر انا افضل ام المرادم وهي بالنسبة لي ام الخير ولا شك ان كبر فيها خير كثير بس أهم شي تعرف أماكنها السرية.



أهم نقاط الغوص



ويقول: أهم نقطة في الغوص لازم انه الواحد يحرص عليها وهي (المرافق) الغواص المرافق وهذا شيء مهم جدا ودائما الغواص يكون حريص على نفسه بالدرجة الأولى عشان يقدر ينقذ غيره وما يختلف العمق اذا كنت حريص ومتأكد من معداتك وعينك دائما على ساعة الغوص وعداد السلندر والمرافق، الغواص كل ما يعتقد انه قوي وانا كل شيء سهل هذا أكبر خطر عليه لأن راح يتهاون في كل شيء وهذا الشيء في قمة الخطورة لذلك يحرص الواحد على أمور السيفتي في كل شيء ويتأكد من معداته باستمرار ويعمل لهم صيانة دورية.



ختامية



واختتم الديحاني قائلا: أكثر ما يضايقني في البحر ما يقوم بعض الشباب من رمي العلب والأكياس الفارغة بالبحر وهذا الشي يدمر البيئة البحرية ويشوه منظر البحر وثروة البلد، حرام نخرب البحر نحن محتاجين توعية كبيرة من الجهات الحكومية لتوضيح الأمر للحداقة، وأنصح كل شخص محب للصيد لا توقف على طريقة واحدة بالصيد حاول انك تنوع وتتعلم طرق أخرى واتعب حتى تصل الى المتعة الحقيقية وهي بذل أقل جهد والفوز بصيد ثمين وربي يرزق الجميع ويحفظهم من كل مكروه.