هادي العنزي



تقام مساء غد السبت مباراتان ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ61، حيث يلتقي في الـ5 مساء القادسية نظيره النصر على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويتبعها في الـ7:15 مساء لقاء يجمع اليرموك مع القرين.

ويأمل القادسية (10 نقاط) مواصلة سلسلة انتصاراته، بتحقيق فوزه السادس تواليا، وصدارة الترتيب في الوقت نفسه، في مواجهة يبدو أنه سيكون خلالها الأقرب للخروج فائزا على حساب «العنابي» الذي جمع 7 نقاط من فوزين وثلاث خسائر، ويحتل المركز الخامس في الترتيب العام للدوري.

ويملك القادسية بقيادة المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، بتواجد محمد اشكناني وعبدالمحسن الموسوي وراشد الرباح وعبدالله توفيق والمتألق الأميركي روبرت لوري وزميله كيندال ديكس.



وعلى الجهة الأخرى يأمل مدرب النصر أنور الدويلة تحقيق مفاجأة بالفوز على «الأصفر» ولديه العديد من العناصر المحلية المتميزة من بينهم أحمد سعود، وحسين حاجية، وسلطان السهو، وعبدالعزيز الظفيري.



وتبدو الكفة متقاربة في المواجهة الثانية، حيث يتقدم القرين سادس الترتيب (5 نقاط) على اليرموك بفارق نقطة واحدة، ويأمل المدرب الوطني خالد القلاف تحقيق فوز يمكنه من تحسين ترتيب «أبناء مشرف»، لكنه سيصطدم بحيوية شباب القرين، عادل السعيد، ووليد كزاز، وعبدالله العجيل، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز الصربي نيكولا دراغوفيتش.