اختارت الشركة اليابانية العملاقة لصناعة أجهزة التصوير (كانون) لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الكويتي محمد مراد أول مصور للحياة البرية من المنطقة العربية سفيرا ضمن مبادرتها (برنامج السفراء).



وقال مراد لـ «كونا» أمس الخميس إن اختياره جاء من خلال المبادرة التي تجمع أفضل المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو في العالم من جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتعاون مع (كانون).



وأضاف مراد أنه مهتم بتصوير الحياة البرية، إذ حاز جوائز عالمية كثيرة مع اهتمام خاص بتصوير الطيور، مشيرا الى فوز أعماله التي تم تصويرها بشكل رئيسي في الكويت ودول أوروبية وأفريقية بجوائز في مسابقات التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية رفيعة المستوى.



وأوضح أن أعماله لا تقتصر على التقاط صور ذات جودة عالية لمناظر طبيعية فحسب بل تؤكد على أهمية الحفاظ والتوعية بالقضايا البيئية.