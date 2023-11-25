أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع القرار رقم (412) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ايقافا مؤقتا وجاء في القرار:

مادة أولى:

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (150/2022) في المملكة الاردنية الهاشمية والجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (151/2022) في جمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا.

مادة ثانية: يسمح بإيفاد الطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة الحاصلين على قبول اكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الاسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2023/2024 بكل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ضمن خطة الايفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.

مادة ثالثة: يسمح بضم جميع الطلبة (المستجدين - المستمرين) الدارسين على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الاسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات المعتمدة بكل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حال استيفائهم لشروط الضم بمدة أقصاها نهاية العام الدراسي 2023/2024.

مادة رابعة: يسمح بنقل مقر الابتعاث وتغيير تخصص طلبة البعثات المجمدة بعثاتهم والدارسين على نفقتهم الخاصة في العام الدراسي 2023/2024 بالتخصصات والدول المذكورة في المادة الاولى بمدة اقصاها نهاية الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2023/2024 في حال استيفائهم للشروط وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لها.