دارين العلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بتكليف الوزير السابق د.مشعان العتيبي مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. وشغل العتيبي منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية سابقا، وهو حاليا باحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية. وقد عمل مديرا لدائرة علوم المياه في المعهد قبل انتقاله للعمل كوكيل مساعد في وزارة الكهرباء والماء عام 2007. وحول اللغط الذي أثير بسبب نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي مسألة التعيين وليس التكليف، أوضح د.مشعان العتيبي بشأن قرار تكليفه بمنصب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية أن «الموضوع ليس تعيينا كما فهم لدى البعض وإنما هو قرار تكليف داخلي من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي، لأتشرف بالمشاركة مع زملائي في المعهد لمعالجة بعض الملفات التي تتطلب الخبرة بمجال العمل الحكومي، إضافة الى التخصص العلمي والبحثي».