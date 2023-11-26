قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الربط اللوجستي مع الدول المجاورة شمالا كالعراق والأردن، مجال عظيم جدا للاستثمار وعامل جذب كبير.



وأضاف الفالح، خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي بدأ أعماله أمس بمدينة عرعر السعودية، أن هناك نحو 100 فرصة استثمارية جديدة في المنطقة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال، مؤكدا أن المملكة لديها مشروع سينقلها لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.



وقال الوزير إن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية السعودية تدرس ربط المناطق الحدودية والحرة مع الدول المجاورة. ونأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع ‫العراق‬، أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.



وتستهدف المملكة استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الاستثمار السعودية في مطلع 2022.



ويجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، بحسب الفالح الذي أشار إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.



وأشار الفالح إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، حيث أبدى أمله أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.



وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، كما تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.



وتتضمن المنطقة الحدودية الشمالية إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الطلب الأوروبي والعالمي لاستيراد المنتجات الخضراء ذات الكثافة الكربونية المنخفضة، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل العراق بتكلفة منخفضة جدا، وذلك وفقا لوزير الاستثمار السعودي.



ويجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاما لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق، بحسب ماجد القصبي، وزير التجارة في الجلسة الوزارية اليوم.



وتستثمر المملكة نحو 150 مليار ريال في قطاع المياه، بحسب عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، الذي أكد في الجلسة الوزارية امس أن الحكومة تهدف إلى إعادة تدوير 95% من النفايات خلال الفترة المقبلة بما يخلق فرص بمئات المليارات.



وتتضمن استراتيجية المياه التي تتبناها السعودية أكثر من 65 مبادرة واستثمارات في حدود 20 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، بحسب بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.