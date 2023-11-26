دعت الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين، إلى «فن يقول الحقيقة» في عالم «محطم ومنقسم»، وذلك في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي تترأس لجنة التحكيم فيه.



وقالت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار: «في المرحلة الراهنة وبمختلف أنحاء العالم، نحتاج إلى فن يقول الحقيقة حتى ننهض جميعا»، مبدية أسفها لأن «العالم الذي نعيش فيه معا محطم ومنقسم». وتابعت تشاستين التي تترأس لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان، إن «السينما يمكنها التأثير على السلوك من خلال تبديدها الحواجز أولا وإطلاقها نقاشات مهمة بشأن مواضيع معقدة كالعدالة بين الأعراق وغيرها من المسائل الثقافية المهمة».



ويتنافس 14 فيلما لمخرجين ناشئين للفوز بـ «النجمة الذهبية». وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى تشاستين، المخرجة البريطانية جوانا هوغ، والممثلة الإيرانية زهراء أمير إبراهيمي، والممثل الدنماركي ألكسندر سكارسغارد.



وستعرض خلال المهرجان مجموعة من الأفلام خارج إطار المسابقة الرسمية، بينها: «كورو أوتلار اوستون» (2023) للمخرج التركي نوري بيلغي جيلان، و«لا كيميرا» (2023) للمخرجة الإيطالية أليس روراكر.