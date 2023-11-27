ضـمــن شراكتهــا الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، واستمرارا في مساعيها لدعم الجهود والتجمعات الطلابية في الخارج، رعت «زين» المؤتمر السنوي التاسع والثلاثين للاتحاد الذي أقيم في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، بحضور سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح.



وجاءت مشاركة «زين» في هذا المؤتمر السنوي الأكبر من نوعه تماشيا مع دورها كأبرز داعم لاتحاد طلبة أميركا على مدى أكثر من 20 عاما، وذلك تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية التي تدعم الشركة من خلالها أنشطة الاتحاد المقامة في كل من الكويت وأميركا على مدار العام.



وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح مخاطبا الطلبة: تمثل فعاليات هذا المؤتمر علامة فارقة تتجدد كل عام لأكبر تجمع طلابي خارج الدولة، فدائما ما يحمل المؤتمر معه العديد من الرؤى والأفكار، وهو ما دعانا في مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم والمشاركة في هذا الحدث.



وأضاف المصيـبـيح: «زين» من المؤسسات التي تساند الشباب دائما، حيث إن مجتمعنا الكويتي من المجتمعات الشابة وتشكل شريحة الشباب الحصة الأكبر فيه، وجهنا الجزء الأكبر من مبادراتنا إلى قطاع الطلبة والشباب.



وتابع: سخرت «زين» مواردها للتركيز على الاستثمار في الأجيال، فنحن نؤمن بأن الشباب هم محرك النمو في عالم يزداد اعتمادا على المعرفة، وندرك أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي، فأصحاب الأفكار دائما ما يمثلون أعظم الفوارق بين المجتمعات.



واختتم قائلا: إن رحلة زين مستمرة مع تطوير قدرات الشباب، وستظل في مقدمة المؤسسات التي تشجع وتساند المجتمعات الطلابية، فهي شريك مستمر معكم، وسنحافظ على تعزيز هذه الشراكة دائما.



وخلال مشاركتها في المؤتمر هذا العام، نظمت زين عدة فقرات مميزة وبطولات رياضية خلقت جوا جميلا من الوحدة الوطنية والروح العائلية بين الجميع، شملت بطولة البادل للطلبة وبطولة أخرى للطالبات، وفقرات ترفيهية وثقافية على المسرح قدمت عبرها العديد من الجوائز، بالإضافة إلى استضافة تجمع خاص للطلبة الكويتيين في أحد المقاهي، ورعاية الندوة الرياضية التي استضافت رياضيين كويتيين شاركوا تجاربهم مع الطلبة.



ولأكثر من 20 عاما، برزت زين كأكبر داعم وطني لاتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة، من خلال مشاركتها في عدد كبير من الأنشطة المجتمعية التي ينظمها الاتحاد، أبرزها المؤتمر السنوي الضخم في أميركا، واللقاء التنويري السنوي، ومكتب الاتحاد في الكويت لإرشاد الطلبة المستجدين، والندوات الأكاديمية والثقافيـة، والبطـــولات الرياضية، والفعالـيــات الترفيهية، وورش العمل وغيرها الكثير، والتي تشهد تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة في كل من الكويت وأميركا.



وتفخر زين باستمرار تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا، حيث تحرص الشركة دائما على التواصل مع الطلبة المبتعثين، وبالأخص في الولايات المتحدة كونهم يمثلون أكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، والذين تعتبرهم بمنزلة سفراء الكويت، وأصبحت زين اليوم جزءا لا يتجزأ من عائلة الاتحاد.



وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بدور جيل الشباب والطلبة في تعزيز الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.