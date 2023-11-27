عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارات تقضي بوقف عدد من المسؤولين في مدرسة ليلى الغفارية الثانوية بنات عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في حادثة وفاة طالبة.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم تكليف مسؤولين جدد في هذه المناصب بالمدرسة لضمان استمرارية العمل بدون عوائق، مؤكدة حرصها على تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن سلامة جميع المتعلمين. وأكدت الوزارة أن حياة الطلاب والطالبات وسلامتهم تأتي في المقام الأول، ولا تهاون في محاسبة المقصرين حال أثبتت التحقيقات أي قصور أو إهمال في العمل.